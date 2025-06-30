الاتحاد الإسباني لكرة القدم يجري تعديلات على نظام بطولة كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إجراء تعديلات جديدة على نظام بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، بحسب تقرير صحفي إسباني.

تعديلات على كأس ملك إسبانيا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قرر الاتحاد الإسباني استبعاد أي احتمال لمواجهات مبكرة بين الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

ويعني ذلك أن هذه الأندية لن تلتقي في كأس الملك حتى الدور ربع النهائي.

ويؤدي هذا القرار لتأجيل الكلاسيكو أو ديربي العاصمة المحتمل حتى مراحل متقدمة من البطولة.

كما يمنح ذلك الأندية التي تشارك في الدرجات الأدنى فرصة المشاركة أمام الفرق الكبيرة، وتحظى باستضافة المباريات على ملاعبها في حال تأهلها إلى أدوار متقدمة.

برشلونة يتوجه بآخر نسخة من كأس ملك إسبانيا

وتوج برشلونة بلقب النسخة الأخيرة لكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد في المباراة النهائية، بنتيجة 3-2.

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