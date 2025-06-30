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أسماء مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية

أسماء مصابي حادث
أسماء مصابي حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

حصلت “فيتو” علي أسماء مصابي حادث الطريق الاقليم الذي وقع منذ قليل وهم  "فردوس،ع "مقيمة بقرية الزاوية، "عبد العزيز إ"، "فهمي،ع " مقيم بمنطقة الشرابية،سعيد، ع "  مقيم كفر سنجلف، "رضا،ع "، "فارس،ع"  ، "هدير، ت "، والطفل "مالك،ط"و تم الدفع بالسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وكان قد أصيب 8 أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، أثر حادث تصادم بين سيارة "جامبو" وأخرى على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية، بالقرب من نزلة الباجور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمود كموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

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أصيب 8 أشخاص الطريق الإقليمى بالمنوفية سيارة جامبو محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مركز شرطة الباجور مستشفى الباجور التخصصي

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