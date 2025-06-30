الخطيب: زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار، وزيادة حجم العمالة التي توفرها مشروعات المناطق الحرة إلى 219 ألف عامل، بالإضافة الى زيادة حجم النشاط لمشروعات المناطق الحرة إلى 24.5 مليار دولار كمحصلة لزيادة الصادرات السلعية.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حتى 2025 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.



وقال انه تم ايضا زيادة الصادرات الخارجية من 4.1 مليار دولار إلي 7.9 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لتعاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجي بداية من عام 2017 وقد ارتفع هذا الفائض ليصل إلي 1045 مليون دولار بنسبة ارتفاع 72.7% مقارنة بعام 2023.



● فيما يتعلق بمؤشرات أداء المناطق الاستثمارية فيبلغ حجم استثماراتها (4) تريليون جنيه مصري، كما تمت الموافقة على إقامة عدد (970) مشروع داخل المناطق الاستثمارية حتى 2024، بالإضافة الى إصدار عدد (522) رخصة بناء حتى 2024، فضلا عن اصدار عدد (703) قرار ترخيص بمزاولة النشاط حتى 2024.



● بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 270228 شركة

● بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها 722660 فرصة عمل.

● بلغ عدد الخدمات التي قدمها قطاع خدمات الاستثمار 158499 خدمة.

•إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.

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