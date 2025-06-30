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أخبار مصر

أستاذ بقصر العيني يكشف أهمية أول جهاز تنفس صناعي مصري

د. ياسر نصار مع أول
د. ياسر نصار مع أول جهاز تنفس صناعي مصري
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كشف الدكتور ياسر نصار، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على ترخيص تجاري، تمت تجربته وإجراء الدراسات الخاصة به والتجارب السريرية له بقصر العيني.

أول جهاز تنفس صناعي مصري 
أول جهاز تنفس صناعي مصري 

وقال نصار الباحث الرئيسي في المشروع، في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن كلية طب قصر العيني قامت بإجراء دراسة وافية، واختبارات للجهاز للتأكد من أمانة وكفاءته وتفاعله وسلامة استخدامه على مرضى الرعاية المركزة.

وأوضح أن تلك الدراسات جاءت طبقا للمعايير الطبية العالمية وموافقة لجان الأخلاقيات الطبية التي تتبع بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الدواء المصرية، قبل أن تتم الاختبارات على الجهاز.

دراسات علمية دقيقة لبحث كفاءة وأمان الجهاز الجديد على المرضى

وذكر أن الدراسات بدأت بالتجارب السريرية، على الحيوانات، وأثبتت نجاحها، وبعد أن تم نشر هذه الدراسة في بحث دولي، قام الفريق الطبي المشرف على الجهاز بإجراء التجارب السريرية الشقيقية على البشر، في الرعاية المركزة بقسم طب الحالات الحرجة بقصر العيني، لافتا إلى أن هذه الدراسات دقيقة جدا، وتدون نتائجها كل 5 دقائق.

أول جهاز تنفس صناعي مصري
أول جهاز تنفس صناعي مصري

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الدراسات التي أجراها مع فريق بحثي، كانت تهدف إلى تقييم أمان وكفاءة جهاز التنفس الصناعي EZVent من خلال مراقبة العلامات الحيوية وغازات الدم الشرياني (ABG)،و ميكانيكيات الجهاز التنفسى ومقارنة النتائج الصادرة عنه، مع تلك التي تم الحصول عليها باستخدام جهاز التنفس الصناعي القياسي المستخدم فى الرعاية المركزة.

ولفت إلى أن النتائج النهائية أظهرت المقارنة بين التهوية باستخدام جهاز التنفس الصناعي القياسي وبعد ساعتين من استخدام الجهاز الجديد EZVent  ثبت أنه لم يسجل تغييرات إحصائية ذات دلالة في غازات الدم، أو ميكانيكا الرئة، أو العلامات الحيوية، مما يدل على أن جهاز EZVent وفّر تهوية آمنة ومستقرة، مماثلة لجهاز التنفس الصناعي القياسي.

أول جهاز تنفس صناعي مصري قي قصر العيني
أول جهاز تنفس صناعي مصري قي قصر العيني

واستطر نصار قائلا، أن جهاز EZVent  الجديد أظهر أداءً آمنًا وفعالًا في التهوية الميكانيكية، ويمكن اعتباره خيارًا مكافئًا لأجهزة التنفس الصناعي القياسية في وحدات العناية المركزة

أهمية جهاز التنفس الصناعي المصري الجديد

وأشار نصار إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة خلال فترة جائحة كورونا، مما جعل الاهتمام بتصنيع مثل هذه الأجهزة بمثابة أمن قومي، خاصة وأن شراء تلك الأجهزة في هذه الفترة بالتحديد كان أمرا صعبا، نظرا لأن بعض الدول رفضت بيعها.

الفريق البحثي القائم على دراسة الجهاز بقصر العيني
الفريق البحثي القائم على دراسة الجهاز بقصر العيني

وقال، إن أهمية الجهاز تكمن في أن جهاز التنفس هو ركيزة أساسية في الرعاية المركزة، مشيرا إلى أننا في مصر لدينا حاجة ماسة لأسرة الرعاية، وتجهيزاتها.

ولفت نصار إلى أن الجهاز باعتباره مصنع محليا، سيغنينا عن استيراد الأجهزة المثيلة له، طالما أنه أثبت أنه على نفس القدر من الكفاءة، مما يساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد، خاصة بعد امكانية تصديره.

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