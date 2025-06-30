الإثنين 30 يونيو 2025
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انفوجراف

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2025 (انفوجراف)

زيادة المعاشات 2025،
زيادة المعاشات 2025، فيتو

 

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