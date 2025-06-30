طرح سيارات BMW 520i Luxury الجديدة في السوق المصرية

استقبل السوق المصري الفئة الخامسة من سيارات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المحلي، بسعر يصل نحو 4,250,000 جنيه مصري.



تتوافر BMW 520i Luxury الأحدث في مصر بمحرك توربو سعة ١.٦ لترات بقوة ١٩٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣١٠ نيوتن-متر، ويتّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من ٨ سرعات (ستيبترونيك) مع توافر بدّالات للسرعة على المقوَد

كما يمكن للمحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٧.٩ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٣٠ كلم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7 لتر/100 كم لتُصبح من أفضل الخيارات في فئتها.

وتتميّز النسخة BMW 520i Luxury الأحدث بتصميم خارجي يَعكس الأناقة العصرية والطابع الرياضي الأخّاذ، ويعود الفضل في ذلك إلى الشبكة الأمامية الضخمة "Kidney Grille"، إلى جانب الاستعانة بزوائد من الألمنيوم اللامع على إطارات النوافذ والشبكة الأمامية وحليات الصادم الخلفي، مما يُضفي لمسة فخمة على التصميم الخارجي. ومِن بين أبرز اللمسات الخارجية الأخرى يُمكن ذكر المصابيح الرئيسية المتأقلمة فئة LED، والسقف الزجاجي البانورامي، والعجلات الرياضية قياس ١٩ بوصة

فضلًا على المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، وخاصية فتح وغلق غطاء صندوق الأمتعة كهربائيًّا دون استخدام اليدين، ونظام الإنارة الترحيبية الذي يُكمّل المظهر العصري والمتطور للسيارة. وبالنسبة إلى الأبعاد القياسيةِ، يبلغ الطول الإجمالي للنسخة الأحدث من الفئة الخامسة ٥٠٦٠ ملم، بينما يبلغ العرض العام إلى ١٩٠٠ ملم. أما عن ارتفاع السيارة فيصل إلى ١٥١٥ ملم، مع قاعدة عجلات بطول ٢٩٩٥ ملم.

حيث تتضمّن باقة متنوّعة مِن تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، أبرزها شاشة BMW Curved Display التي تجمع ما بين شاشة عاملة باللمس للتحكُّم بالوظائف المختلفة وعَرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات وشاشة لوحة العدّادات قياس ١٢.٣ بوصات، بالإضافة إلى شريطَ التحكُّم Interaction Bar، والنظام الصوتي عالي النقاء فئة Harman Kardon والمكوّن مِن ١٢ سمّاعة بقدرة ٢٠٥ واط، والمكيّف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة.

ولا يُمكن كذلك إغفال المقاعد الرياضية الأمامية التي يمُكن التحكّم في وضعيتها كهربائيًّا مع خاصيتي الذاكرة والتهوية، والكسوة الجلدية للمقاعد فئة Veganza، ولوحة القيادة المطعّمة بزوائد فضية داكنة والخشب الأسود اللامع، بخلاف نظام الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة، ومساعد BMW الذكي (IPA)، ونظام الإضاءة الداخلية (من ١٥ لون)، وغيرها.

وعلى صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت النسخة BMW 520i Luxury من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام التحذير من النقاط غير المرئية (BSW)، وذلك للتحذير من تغيير المسار (LCW)، ونظام التحذير من الجهة الخلفية عند عبور المارة والسيارات (RCTW)، ناهيك عن نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع تفعيل المكابح (FCW)، ونظام مراقبة الطريق والتنبيه عند الخروج من السيارة، ومثبّت السرعة مع خاصية الكبح، وغيرها من الأنظمة المتطوّرة الأخرى.

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