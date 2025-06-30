إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب ٨ أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام سيارة جامبو بأخري على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة الباجور.

وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث الطريق الإقليمي

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بأخرى على الطريق الإقليمي المار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة ٨ أشخاص وتم نقلهم عبر هيئة إسعاف المنوفية لمستشفي الباجور التخصصي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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