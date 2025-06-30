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أخبار مصر

السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا بفوزه في الانتخابات العامة مؤخرًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم برئيس الوزراء الكندي "مارك كارني"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم التهنئة لرئيس الوزراء الكندي على فوزه في الانتخابات العامة مؤخرًا، بما يعكس ثقة الناخب الكندي. 

وأعرب عن خالص التمنيات لرئيس الوزراء الكندي بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا تطلع مصر للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

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