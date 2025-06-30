5 مستشفيات للكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات الشيوخ بسوهاج

ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج اجتماع لجنة الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأوضح دويدار أنه تم تحديد 5 أماكن طبية لتقديم خدمات الكشف الطبي علي راغبي الترشح وهي مستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا العام، والبلينا المركزي والمجلس الطبي العام، والمعمل المشترك.



جاء الإجتماع لمناقشة اليات العمل واجراءات الكشف الطبي على السادة الراغبين في الترشح للمجالس النيابية ، وذلك وفق القواعد التي تم تحديها من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات.



ومن جانبه شدد "دويدار" علي تقديم الخدمات بسهولة ويسر ووفق الشروط والقواعد التي تم تحديها من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة صفاء ابوالسعود مدير إدارة المعامل والدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور أحمد زيد مدير مستشفى طهطا العام والدكتور محمد نصر الدين مدير مستشفى البلينا المركزي والدكتور محمد نعيم العلكي مدير المجلس الطبي العام والدكتور علاء عسكر مدير المعمل المشترك.

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