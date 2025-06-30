ليفربول يعلن تجديد عقد لاعبه تريستان نيوني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد لاعبه الشاب تريستان نيوني لمدة طويلة الأمد، في خطوة تؤكد تمسك النادي بمواهب المستقبل، وتزامنت مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر.

نيوني انتقل إلى ليفربول من ليستر سيتي

وتم توقيع العقد الجديد داخل مركز تدريب أكسا، حيث يواصل نيوني مسيرته التي بدأت مع الريدز في سبتمبر 2023، بعد انتقاله من ليستر سيتي، ليشق طريقه سريعًا نحو الفريق الأول.

مسيرة نيوني مع ليفربول ومنتخب إنجلترا

وخاض نيوني خلال الموسم الماضي عددًا من المباريات مع مختلف فرق النادي، من تحت 18 و19 و21 عامًا، وصولًا إلى الفريق الأول الذي شارك معه في 6 مباريات حتى الآن.

ويمثل اللاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا، ودوّن اسمه في تاريخ ليفربول عندما أصبح في فبراير 2024 رابع أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول، خلال مواجهة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان عمره آنذاك 16 عامًا و243 يومًا.

وفي دوري أبطال أوروبا، واصل نيوني كتابة التاريخ، عندما شارك كبديل في مواجهة آيندهوفن وهو يبلغ من العمر 17 عامًا و213 يومًا، ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص ليفربول في بطولة أوروبية.

تعليق نيوني على تجديد عقده مع ليفربول

وعلق اللاعب على تجديد عقده قائلًا: "هذا الأمر يعني لي الكثير، خاصة أنني مشجع للنادي منذ الصغر، لذا فالشعور رائع جدًا، ولكن الآن عليّ أن أُثبت لماذا حصلت على هذا العقد"، مضيفًا: "الأمر يتعلق بالتقدم خطوة بعد أخرى، يومًا بيوم، والتحسن المستمر كلاعب، ما زلت صغير السن، وهناك الكثير لأتعلمه، وهذا هو الأهم، عليّ أن أرد لهم الجميل من خلال التطور والعمل الجاد".

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