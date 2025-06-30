أحمد إسماعيل صبرة رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة بالمنطقة الصناعية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية مستثمري جمصة بالمنطقة الصناعية، برئاسة المهندس أحمد إسماعيل صبرة، حيث تم اعتماد تشكيل هيئة المكتب ليضم:

• شريف محمود إبراهيم علوان نائبًا للرئيس

• محمود حسني إبراهيم أبو العزم أمينًا للصندوق

• أحمد رجب أحمد الشافعي أمينًا عامًا للجمعية

كما ضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كل من:

أنور عادل المغازي بدوي، ربيع محمد الشحات إبراهيم حجازي، الهادي عبد الهادي إبراهيم محمد، هالة أبو حلاوة عبده حسن، يوسف محمد السيد أحمد الشتري.

وفي أول تصريح له بعد توليه رئاسة الجمعية، أكد المهندس أحمد إسماعيل صبرة، أن الجمعية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التواصل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لخدمة مجتمع الأعمال والمستثمرين بمدينة جمصة الصناعية.

وتابع: نضع على رأس أولوياتنا دعم المستثمرين ومساندتهم في مواجهة التحديات، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة فرص التشغيل.

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