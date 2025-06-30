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قافلة طبية بشرية لجامعة جنوب الوادي بقرية القلمينا

قافلة،فيتو
قافلة،فيتو

نظمت جامعة جنوب الوادي،  قافلة طبية بشرية شاملة إلى قرية القلمينا بمركز الوقف، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي في تقديم الخدمات الصحية والتنموية لأهالي الاقليم، وهذا تحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقديم العلاج المجاني بقنا

وجاءت القافلة تحت إشراف جمال الزمر، مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل، حيث شملت توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفى الجامعي، بإجمالي 930 حالة، موزعة على التخصصات الطبية المختلفة كما يلي: الباطنة: 180 حالة والرمد: 170 حالة والعظام: 200 حالة والأنف والأذن: 120 حالة والأطفال: 150 حالة

الجلدية: 85 حالة والنساء: 20 حالة والتخاطب وذوي الهمم: 5 حالات.

كما شهدت القافلة تنفيذ حملة للتوعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وتعزيز ثقافة الوقاية بين فئات المجتمع المختلفة.

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لتعزيز دور الجامعة التنموي والطبي والوقائي في خدمة المجتمع المحلي.

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ادارة خدمة المجتمع الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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