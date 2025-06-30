المسابقات المركزية للتوظيف خلال النصف الثاني من 2025



أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن خطة المسابقات المركزية التي يعتزم الجهاز طرحها خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في إطار العمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم مختلف قطاعات الدولة، وسد الاحتياجات الفعلية للتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية.



وأوضح رئيس الجهاز أنه من المقرر الإعلان عن عدد من المسابقات المركزية للتعيين والتعاقد في جهات وهيئات حكومية مختلفة، من بينها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ووزارة الموارد المائية والري، هيئة الإسعاف المصرية، مصلحة الطب الشرعي، إلى جانب ثلاث مسابقات لمشيخة الأزهر الشريف تشمل شغل وظائف معلم قرآن كريم، معلم مواد شرعية، ومعلم حاسب آلي للعمل بالمعاهد الأزهرية.

وأكد أن جميع المسابقات تُطرح عبر بوابة الوظائف الحكومية داعيًا الراغبين في التقديم إلى متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على الإعلانات فور صدورها، والتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لكل مسابقة.

وفي سياق متصل، شدد المهندس حاتم نبيل على أن هذه الخطة تأتي في ضوء رؤية الجهاز لبناء جهاز إداري كفء ومتخصص، قائم على تخطيط احترافي للموارد البشرية.

قائلًا: "طرح هذه المسابقات المركزية لا يستهدف فقط شغل وظائف شاغرة، بل يُعد استثمارًا في العنصر البشري وتخطيطًا استباقيًا لتوفير الكوادر المناسبة في الوقت المناسب، وفقًا لاحتياجات كل جهة، ونسعى في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تقديم نموذج احترافي لإدارة التوظيف الحكومي يضمن الشفافية، ويخاطب الكفاءة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي."



وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإعلان عن هذه المسابقات يمثل استمرارًا للجهود التي يبذلها الجهاز في تفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف، وربط فرص العمل بالاحتياجات الحقيقية والتخصصات الدقيقة المطلوبة داخل الجهات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.



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