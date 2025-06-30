محافظ سوهاج يتفقد رصف طريق "الشوش- بلصفورة- المنشأة" بطول 5 كيلومترات

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها رفع كفاءة طريق "الشوش - بلصفورة - المنشاة"، عقب الانتهاء من أعمال الرصف بطول 5 كيلومترات، وبتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الاعتماد الإضافي لرصف الطرق، رافقه خلال الجولة كل من المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعلاء شعرواي رئيس حي غرب سوهاج.

وأكد المحافظ على أهمية الطريق في دعم الحركة المرورية وخدمة المواطنين بمراكز جنوب المحافظة، وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز، موجها بسرعة البدء في أعمال رصف المسافة ما بين سوهاج والمنشاة بطول 7 كيلومتر، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الاعتماد المالي الإضافي لرصف الطرق الأشد احتياجًا للرصف، والتي تم توفيرها بقيمة 150 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وشدد "سراج" حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجارية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

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