رسميا، أتلتيكو مدريد يعلن رحيل سيزار أزبيليكويتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن رحيل لاعبه الدولي الإسباني سيزار أزبيليكويتا، الظهير الأيمن، عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

بيان أتلتيكو مدريد بشأن رحيل أزبيليكويتا

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "يتقدم أتلتيكو مدريد بالشكر لسيزار على تفانيه وجهوده خلال فترة وجوده في النادي، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وأضاف: "يدخل سيزار أزبيليكويتا مرحلة احترافية جديدة، ولن يواصل ارتداء اللونين الأحمر والأبيض عند انتهاء عقده مع نادينا اليوم الإثنين 30 يونيو 2025".

أرقام أزبيليكويتا مع أتلتيكو مدريد

وانتقل أزبيليكويتا (35 عامًا) إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2023.

ولعب أزبيلكويتا مع الأتلتيكو في 54 مباراة بكل المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبدأ أزبيلكويتا مسيرته مع أوساسونا ثم انتقل إلى أولمبيك مارسيليا ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي، وأخيرًا أتلتيكو مدريد.

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