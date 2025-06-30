ميلان يعلن رسميا رحيل نجمه المخضرم فلورينزي

أعلن نادي ميلان، عن رحيل ظهيره الأيمن الدولي الإيطالي أليساندرو فلورينزي، بعد نهاية عقده مع الروسونيري.

ميلان يودع فلورينزي برسالة

ونشر الحساب الرسمي لميلان، عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لحظات فلورينتزي في سان سيرو، وكتب عليه: "قائد داخل الملعب وخارجه، شكرًا لك على كل شيء سبيزي".

مسيرة وأرقام فلورينزي

وفاز فلورينزي مع ميلان بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، رغم غيابات المتعددة بسبب كثرة الإصابات.

ولعب فلورينزي مع روما منذ عام 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا.

وقضي الظهير الأيمن الإيطالي، موسمًا واحدًا مع "الخفافيش" ثم عاد إلى روما، الذي قرر إعارته إلى باريس سان جيرمان.

بعد ذلك، انتقل فلورينزي إلى ميلان الذي لعب معه 4 مواسم.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم فلورينزي في فوز إيطاليا بلقب يورو 2020.

وكان ميلان قد أعلن خلال اليومين الماضيين، عن رحيل الرباعي كايل ووكر وجواو فيليكس وتامي أبراهام ولوكا يوفيتش.

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