وكيل صحة سوهاج يترأس اجتماع لجنة الاعتماد استعدادًا لتجهيز 9 وحدات بالمحافظة

ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعًا لجنة الإعتماد المنعقد بديوان المديرية وذلك للإعداد والتجهيز لاعتماد 9 وحدات طب أسرة في عدد من مراكز المحافظة.



والوحدات المستهدفة هي طب الأسرة بأم دومة، كوم العرب بمركز طما، والجزازرة بمركز المراغة والكوامل بحري بمركز سوهاج، وكوم بدار بالمنشأه، البربا بمركز جرجا، بني حميل بمركز البلينا، النغاميش بمركز دار السلام، والجلاوية بمركز ساقلتة، وذلك وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما تم إنجازه بخصوص خطة العمل المقترحة للمرحلة القادمة فى الوحدات وتوفير كافة الإمكانيات، والتعريف بكافة المعايير المطلوب تحقيقها للاعتماد وتجهيز الوحدات لذلك.

كما تم عرض أهم الملاحظات التى تم رصدها من الفرق الإشرافية أثناء التجهيز لاعتماد الوحدات والعمل على تلافيها في إطار النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج.

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