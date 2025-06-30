وكيل صحة سوهاج يعتمد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بنسبة نجاح 87.4% للصف الأول

اعتمد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ورئيس عام المدارس، نتيجة اختبارات الدور الأول لطلبة الصفين الأول والثانى بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بسوهاج.

وأوضح دويدار أن نسبة نجاح الصف الأول تجاوزت 87٪ والصف الثاني تجاوزت 96٪.

ومن جانبه تقدم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأرق التهانى للطلبة والطالبات، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق والسداد وفي لفتة كريمة وجه دويدار بتكريم الطلبة الأوائل من الصفين الأول والثانى تقديرا لتفوقهم وتميزهم الدراسي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور الوزير عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بالاهتمام بالتعليم الفني الصحي .

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