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توزيع 300علم و1000 بالونة وحلويات علي شواطئ الإسكندرية احتفالا بذكري 30 يونية

توزيع علم مصر علي
توزيع علم مصر علي شواطئ الإسكندرية، فيتو

نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتعاون مع فريق شباب متطوعين مصر وخليك إيجابي وقريق الثمرات احتفالية مميزة بشاطئ جزيرة الدهب بمدينة الإسكندرية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

توزيع أعلام مصر وبالونات

وشهد اليوم توزيع 1000 بالونة، و300 علمًا، و500 قطعة حلوى على الأطفال وأسرهم، وسط تشغيل الأغاني الوطنية وتفاعل كبير من رواد الشاطئ، في مشهد جسّد معاني البهجة والانتماء للوطن.

وجاءت الفعالية برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبمشاركة 30 متطوعًا ومتطوعة حرصوا على إدخال السعادة في قلوب الأطفال ونشر الروح الوطنية.

احتفال بذكريات 30 يونيه

وفي كلمته، أكد رامي يسري، رئيس خليك إيجابي، أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو التي كانت علامة فارقة في الحفاظ على الهوية المصرية، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ حب الوطن في نفوس الأجيال الجديدة من خلال مبادرات مجتمعية هادفة.

من جانبها، أعربت روان جمال،  من فريق التنظيم، المتطوعين  عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال المصيفين وتفاعلهم مع الأغاني الوطنية، مما عكس روح الانتماء والتلاحم الشعبي.

واضافة علا سامي، فريق خليك إيجابي، فقد أشارت إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته الفعالية في نفوس الأطفال، مؤكدة أن سعادتهم البريئة كانت مصدر إلهام لجميع المتطوعين.

، وعبّر أحمد محمد حمودة، من فريق الثمرات، عن اعتزازه بالتعاون المشترك الذي أسهم في إنجاح اليوم، وساهم في تنمية قدرات المتطوعين وإكسابهم خبرات ميدانية قيمة.

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