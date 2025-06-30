الإثنين 30 يونيو 2025
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس قنا اليوم الإثنين

إعلان نتيجة الشهادة
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس قنا اليوم الإثنين

صرح هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا  بأن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024-2025 سيتم تعليقها بجميع المدارس على مستوى المحافظة اليوم الإثنين.

حيث اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا في الساعات الأولى من صباح اليوم “الاثنين” نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ‎%‎68 وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى جميع المواد 196 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية.

تسهيل حصول جميع الطلاب على النتيجة

كما وجه "عنتر " مديرى عموم الادارات التعليمية بالتنبيه على مديري مدارس المرحلة الإعدادية ومدارس التعليم الأساسي تسهيل حصول جميع الطلاب على النتيجة وتعليقها بالمدارس اليوم الاثنين للتيسير على أولياء الأمور.

قدم وكيل الوزارة التهنئة لطلاب الشهادة الاعدادية وأسرهم مشيدًا بحرصهم على الحصول على الدرجات النهائية نظرًا لأهمية هذه المرحلة إذ إنّها مرحلة مهمة في المسيرة التعليمية للطلاب والتي يعتمد عليها مستقبلهم سواء بالالتحاق بالثانوية العامة، أو إحدى مدارس التعليم الفنية.

وتمنى للطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

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