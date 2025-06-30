النصر يحصد لقب كأس مصر للبوتشا لذوي الاحتياجات الخاصة

حصد نادي النصر لقب بطولة كأس مصر للبوتشا لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت في بورسعيد بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وحصد لاعبو نادي النصر خلال مشاركتهم في البطولة 6 ميداليات بواقع أربعة ذهبيات وفضيتين، ليتوج الفريق بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وجاءت ميداليات نادي النصر كالتالي:

مهند محمد - ذهبية الفردي

عبد الرحمن أحمد - ذهبية الفردي

رانيا رضا - ذهبية الفردي

صفاء طه - فضية الفردي

هشام سمير - فضية الفردي

مهند محمد ورانيا رضا - ذهبية الفرق

وقدم لاعبو نادي النصر أداء مميز وقوي خلال مشاركتهم في منافسات بطولة كأس مصر للبوتشا لذوي الاحتياجات الخاصة.

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