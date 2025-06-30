الولاية الثانية، كارتيرون مديرا فنيا لفريق أم صلال القطري

أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الإثنين، عن عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2025-2026.

كارتيرون يتولى تدريب أم صلال مجددا

وكان كارتيرون أشرف على تدريب أم صلال في موسم 2023-2024، ونجح حينها في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس نجوم قطر، في واحدة من أبرز إنجازاته في الملاعب القطرية.

مسيرة كارتيرون التدريبية

ويمتلك كارتيرون مسيرة تدريبية حافلة ومتنوعة، بدأت عام 2008 مع نادي كان الفرنسي، قبل أن يتولى تدريب ديجون بين عامي 2009 و2012.

بعد ذلك خاض تجربة ناجحة مع منتخب مالي بين 2013 و2016، قاد خلالها الفريق في عدة بطولات قارية.

كما حقق نجاحًا لافتًا مع نادي مازيمبي الكونغولي، الذي درّبه بين عامي 2013 و2016، قبل أن يبدأ مشواره في المنطقة العربية، من بوابة نادي وادي دجلة المصري عام 2016، ثم النصر السعودي في 2017.

وانتقل كارتيرون بعدها لتجربة قصيرة في الولايات المتحدة مع نادي فينيكس رايزنج خلال موسم 2017-2018، ليعود مجددًا إلى العالم العربي، ويقود الأهلي المصري في 2018، ثم الرجاء المغربي في 2019.

وشهدت مسيرته محطات متعددة في الكرة المصرية، أبرزها قيادته للزمالك في فترتين (2019-2020 و2021-2022)، وبينهما قاد التعاون السعودي، ثم الاتفاق في موسم 2022-2023.

وكانت آخر محطاته قبل العودة إلى أم صلال، تجربته مع نادي سيباهان الإيراني خلال موسم 2024.

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