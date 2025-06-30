محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل أسرة الشهيد بقرية طملاي بمنوف، معربًا عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته، رافقه اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

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وفي لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية باصطحاب والد السائق ووالدته لتوقيع الكشف الطبي الفوري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة نظرًا لشعورهما ببعض الأعراض التي تستدعي إجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

كما أكد المحافظ على أنه جار حصر جميع طلبات أسر شهداء الحادث والعمل على تلبيتها دعمًا لهم، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديمه كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم.



ومن جانبهم، أعربت أسرة الشهيد عن تقديرها لمحافظ المنوفية وحرصه علي تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم.

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