الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

محافظ المنوفية, فيتو
محافظ المنوفية, فيتو

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل أسرة الشهيد بقرية طملاي بمنوف، معربًا عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته، رافقه اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

شاهد الفيديو من هنا

 

وفي لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية باصطحاب والد السائق ووالدته لتوقيع الكشف الطبي الفوري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة نظرًا لشعورهما ببعض الأعراض التي تستدعي إجراء الفحوصات الطبية العاجلة. 

كما أكد المحافظ على أنه جار حصر جميع طلبات أسر شهداء الحادث والعمل على تلبيتها دعمًا لهم، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديمه كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم.
 

 

 

ومن جانبهم، أعربت أسرة الشهيد عن تقديرها لمحافظ المنوفية وحرصه علي تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حادث الطريق الاقليمي طملاي منوفية

مواد متعلقة

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي (صور)

والدة سائق ميكروباص حادث إقليمي المنوفية: ابني كان حاجز جاتوه خطوبته وملحقش يفرح (فيديو)

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تأجيل محاكمة متهم في قضية "إخوان منوف" للأول من يونيو

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية