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حوادث

نص التقرير الطبي بواقعة اعتداء سيدة على زوجها بـ كاتيل" في بدر

اعتداء سيدة على
اعتداء سيدة على زوجها بـ كاتيل" في بدر

تسلمت نيابة بدر، التقرير الطبي في واقعة اعتداء سيدة بالضرب على زوجها، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل شقتهما في الحي المتميز بمدينة بدر ما أفقده الوعي، وتم نقل المصاب لمستشفى بدر لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التقرير الطبي أن إصابة الزوج هي جرح طولي بالوجه بداية من الجبهة حتي الخد الأيسر، وتم عمل ١٠ غرز بالوجه، كما يوجد سحجات بالوجه أيضًا نتيجة اصطدامه بجسم صلب “ كاتيل” مما يستوجب علاج لمدة ١٤ يوما.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة بين الطرفين هو شقة يتقاسم ملكيتها الزوج والزوجة إذ تفاجئت الزوجة بأن الزوج يرغب أن يمكث في الشقة بذاته.. وعند توضيح الزوجة له بأنها شريكة له في الشقة قال لها: “مالكيش حاجة في الشقة وهخرجك منها"، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة مما جعل الزوجة تفكر في الانتقام وإذا بها تمسك بجهاز “الكاتيل” واعتدت به علي وجه زوجها مما استدعي خياطة وجهه بـ ١٠ غرز.

وكان ورد بلاغ  لقسم شرطة بدر، باعتداء زوجة على زوجها بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت لاعتداء الزوجة علي زوجها بجهاز الكاتيل في وجهه، ما أدي إلى حدوث قطع في الوجه استدعى إجراء ١٠ غرز في الوجه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع الطرفين لكشف ملابسات الواقعة. 

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