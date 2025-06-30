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انتشال جثمان الضحية الثالثة في حادث غرق مركب بالمنيا

انتشال جثمان الضحية
انتشال جثمان الضحية الثالثة في حادث نيل المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الضحية الثالثة تدعي داليا رضا أحمد عمران، 20 عاما، التي لقيت مصرعها غرقا مع 3 آخرين خلال استقلالهم مركب في نهر النيل، في قرية أبوعزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

انتشال جثمان الضحية الثالثة في حادث نيل المنيا


وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت اليوم من انتشال جثماني شهد رضا أحمد عمران 18 سنةً وميادة سيد محمد 13 سنة " مقيمين بعزبة السلام التابعة لمركز بني مزار، فيما لا تزال الجهود  مستمرة من أجل الوصول إلي الجثمان الرابع.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركب في قرية ابوعزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا. 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وهم فارس محمد مقيم قرية أبو عزيز. داليا رضا 18 عاما،وشقيقتها شهد رضا 15، ودعاء سيد 8 أعوام، مقيمين قرية السلام بمركز بني مزار. 


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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