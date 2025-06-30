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محافظات

حبس قاتل والدته في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس «أ، ص،»، 32 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته ودفن جثمانها بالأرض الزراعية بجوار القرية، بسبب خلافات أسرية.

حبس قتل والدتة ودفنها في أرض زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان  سيدة تدعي " ز. ع»، 52 سنة، مدفونة في أرض زراعية في قرية شمس الدين التابعة اداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام نجلها بانهاء حياتها ودفنها في أرض زراعية ملكهم بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد شييع الآلاف من أهالي قرية شمس الدين جثمان السيدة وسط حالة من الحزن.

وأكد شهود عيان أن المتهم بعد أن انهي حياة والدتة ودفنها كان يبحث عنها مع اسرتة فضلا عن قيام بنشر بوستات على موقع التواصل الاجتماعي يطلب من المواطنين بمساعدتة في العثور عليها.

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