الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يناقش 102 طلبًا من مختلف المدن والقرى

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

واصل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ  قنا عقد اللقاءات الجماهيرية الدورية، التي تهدف إلى إيجاد حلول فاعلة للمشكلات التي تواجه أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

وشارك في اللقاء مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، إلى جانب عدد من رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة 102 طلبًا وموضوعًا تقدم بها المواطنون من مختلف مدن وقرى المحافظة، وتنوعت الملفات المطروحة بين قطاعات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجالس المحلية، والمواقف، والكهرباء، والإسكان، وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

حل مشكلات المواطنين بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لا سيما القضايا ذات البُعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار من الالتزام بالقانون وتحقيق المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، تم البت في عدد من الطلبات بشكل فوري، بينما تم إحالة باقي الموضوعات إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا هيئة التأمين الصحي حياة المواطنين حل مشكلات المواطنين مشكلات المواطنين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

حقيقة رسوب جميع طلاب الإعدادية بمعهد الكلاحين الأزهري في قنا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)

محافظ قنا يلتقي المهندسين الجدد ويوجههم للعمل بروح الفريق وخدمة المواطن

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية