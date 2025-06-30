رجل ينهي حياة زوجته وشقيقتها في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته وشقيقتها بطلق ناري في إحدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثين إلي مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

رجل ينهي حياة زوجته وشقيقتها في إحدي قري المنيا في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شخص بإنهاء حياة زوجتة وشقيقتها في احدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام شخص بإنهاء حياة زوجته وشقيقتها بطلق ناري باستخدام "بندقية" في ظروف غامضة.

تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية، من إجراءاتها من أجل كشف ظروف وملابسات الحادث.

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