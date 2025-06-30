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سياسة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. غدًا

المحامون الجدد، فيتو
المحامون الجدد، فيتو

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد الواردة أسماؤهم في الكشوف، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد 

ونوهت النقابة إلى أنه لا يتم السماح بالدخول لجلسة حلف اليمين القانونية، إلا للمدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات لتفادي منع الدخول.

الالتزام بالزي الرسمي 

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي: بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

 

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