4.8 مليار متر مكعب سنويا، الري تنفذ مشروعات جديدة لإعادة استخدام المياه

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن أبرز إنجازاتها منذ عام 2014 وحتى الأن في ضوء احتفالات الدولة المصرية بذكرى 30 يونيو.

وأوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن وزارة الموارد المائية والري عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الري المصرية 2.0" لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.

معالجة وتدوير المياه

وحققت مصر نجاحات كبيرة في مجال التوسع في "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، وهي مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان، ومشروع محطة المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان، بخلاف إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، مع دراسة التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

التحول الرقمي في إدارة المياه

وتحت مظلة المحور الثاني من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "التحول الرقمي".. فقد تم الإنتهاء من إعداد منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، كما تم الانتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.

وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه".. تعمل الوزارة علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب لضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا احتياجات المنتفعين على الترعة، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة، كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وأيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، والبدء في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الرى الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى.

تأهيل المنشآت والترع

وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع".. تم تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وتنفيذ مشروعات عديدة لتأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وزفتى وجمجرة، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكبارى، كما تم عمل حصر وتقييم ل ٥٤ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وتم البدء في تنفيذ أعمال "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال ٤١٠ منشأ ( ٢٥ بربخ و٦ كباري و٤ سحارات وقنطرة بحر مويس و٢٤٦ بوابة و١٢٩ مصب)، وجاري إتمام التعاقد على ١٠٣ منشأ (٥ بربخ و٣ كوبري وعدد ٩٥ بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على ٤٢١ منشأ في الفترة القادمة.

وفى مجال صيانة محطات الرفع تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد العديد من المحطات من أبرزها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، والاستلام الابتدائي لمحطات ( اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف)، والاستلام النهائي لمحطات ( بحر البقر الرئيسية وشادر عزام ضمن مشروع نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر - سيدمنت ببنى سويف - مصرف ٧ بكفر الشيخ)، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائي لمحطة معالجة المياه في بحر البقر، والاستلام الابتدائي لمحطة معالجه المياه بالدلتا الجديدة.

وتم إصدار أمر الاسناد لإنشاء محطة النصر ٥، وجارى البت الفنى لإنشاء محطتى سمتاي والحامول ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشينر، وجاري طرح إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظه الدقهلية، بالإضافة لتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

تأهيل وتطوير الترع والمصارف

كما يتم سنويًّا تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع، وجارى استكمال تأهيل ١٧٠٠ كيلومتر من الترع، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنويًا، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ١٠ مليون متر مكعب سنويًا، وإنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشـوفة في زمام ١٣٨ ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٧٧٥ ألف فدان، وصيانة وغسيل شـبكات الصـرف المغطـى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.

وتم تنفيذ مشروع متميز لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة واستعادة الواحة لتوازنها البيئي واسترداد عافيتها والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق ١١٤ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى وجارى غلق ٨٢ بئر أخرى مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بأطوال ١٤ كيلومتر، وإنشاء محطة رفع انطفير لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة، والتعامل مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف بإنشاء محطة رفع مياه وبيارة ومنظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف.

التكيف مع تأثير التغيرات المناخية

وفى مجال "التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية" والذي يمثل المحور الخامس من الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء ٢٨٥ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٦ مليون متر مكعب، وجارى إنشاء ٩٨ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٨ مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥، وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح.. تم إنشاء ١٣٦٣ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٦٠ مليون متر مكعب، وجارى إنشاء ٥٥ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٢٥ مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول.

حماية الشواطئ

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد بإستخدام طرق الحماية التقليدية، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" لحماية ٦٩ كيلومتر من المناطق الساحلية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة مع إدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.

وتحت مظلة المحور السادس "الحوكمة".. تم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولًا إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، كما يجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضع منظومة لتقييم أداء السادة قيادات الوزارة اعتمادًا على عدة معايير والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أي منصب، ووضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقًا لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الأكثر كفاءة بكل جهة، ويتم بناءً على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير اعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة، كما حققت الوزارة طفرة كبيرة في مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث تم تشكيل (٨٣٧٢) رابطة على الترع والمساقى، وإجراء انتخابات لإختيار (١٨٨) أمين مركز و(٢٢) أمين عام محافظة، وإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى "تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات" تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولًا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلًا عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وقد قام "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى" و"مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بـ ٥٥٧ سائق و٣٥٣ بحار و٣٢٠ ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "التوعية والاعلام".. تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

وتحت مظلة المحور التاسع من محاور الجيل الثانى والمعنى بالعمل بالملف الخارجي لرفع مكانة المياه بالخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمية والدولية فقد حققت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، حيث حرصت الوزارة على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن باعتبار المياه من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد فى المنطقتين العربية والأفريقية، كما استضافت مصر "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" فى شهر إكتوبر ٢٠٢٤.

وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر ٢٠٢٢ تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الاولى فى مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe.

كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس ٢٠٢٣ لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم إعتماد مبادرة AWARe خلال "الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان.

كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، والتي حققت مصر خلالها إنجازات عديدة.. حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلون عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة، كما تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه"AVOW خلال فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه في استكهولم" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠.

كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار، كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات.

وفى مجال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.. قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل، حيث تم إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٥ محطة فى جنوب السودان و١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و١٠ آبار بالسودان و٧٥ بئر فى أوغندا و٦٠ بئر فى تنزانيا، ويجرى تنفيذ ١٢ محطة بالكونغو و٣ محطات بجنوب السودان، وإنشاء ٢ مرسى نهري بجنوب السودان و٣ مراسى بأوغندا، و٤ خزانات لحصاد مياه الأمطار فى جنوب السودان و٥ خزانات أخرى فى اوغندا، و٢٨ خزان أرضي فى أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية.

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