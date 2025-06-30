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أخبار مصر

قرينة السيسي: ثورة 30 يونيو شاهد على وعي المصريين ووحدتهم وإصرارهم على حماية الوطن

قرينة الرئيس السيسي،
قرينة الرئيس السيسي، فيتو

هنأت السيدة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة ثورة 30 يونيو، قائلة: في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي جسّد في هذا اليوم إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية.

قرينة الرئيس: ثورة 30 يونيو شاهد على وعي المصريين

وأضافت: كانت ولا تزال ثورة 30 يونيو شاهدًا على وعي المصريين، ووحدتهم، وإصرارهم على حماية الوطن والانتصار لمستقبله.
 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه كلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، قال فيها: نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.

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