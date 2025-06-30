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تجديد حبس سائق النقل المتسبب في مصرع 18 فتاة بحادث الطريق الإقليمي

تجديد حبس سائق النقل
تجديد حبس سائق النقل المتسبب فى وفاة 18 فتاة بحادث الاقليمى

جددت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، حبس سائق سيارة النقل الثقيل المتسببة فى حادث الإقليمى الذى راح ضحيته 18 فتاة يعملن بمزرعة جني العنب، وسائق السيارة التي كانت تقلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع  18 فتاة وسائق السيارة  وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.

وباشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وتعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

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