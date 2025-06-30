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اقتصاد

كونتكت تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية

كونتكت القابضة
كونتكت القابضة

 أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن حصول شركة كونتكت كريدي تك، الذراع الرقمي للتمويل الاستهلاكي بالمجموعة، على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تطبيق الشركة  "كونتكت ناو".


وسيقدّم تطبيق "كونتكت ناو" تجربة رقمية متكاملة تغطي جميع مراحل رحلة العميل التمويلية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى توقيع عقد التمويل إلكترونيًا، وتشمل هذه الرحلة مراحل تحديد البيانات، والتحقق، والمصادقة الإلكترونية، والتعرف على العميل إلكترونيًا، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية، وذلك بالتعاون مع شركة "في لينس"، المقيدة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية والمتخصصة في مجال التحقق الرقمي والتعاقد الإلكتروني.

تعزيز مفهوم الشمول المالي

وقال جون سعد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية: "نحن في كونتكت ننطلق من قاعدة مؤسسية قوية، وننظر إلى المستقبل برؤية واضحة ومتطلعة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالية المختلفة لجميع فئات المجتمع، والوصول بخدماتنا التمويلية والتأمينية إلى كل بيت مصري. ونؤكّد من خلال هذه الرؤية مكانتنا الراسخة كمجموعة مالية متكاملة تمتد خبرتها لأكثر من 24 عامًا، وتمتاز بفهم عميق للسوق المصري. كما نواصل العمل على توظيف التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة وبسيطة، مُصمّمة خصيصًا لتمكين الأفراد من تحقيق تطلعاتهم الاقتصادية بثقة وسلاسة."

تعزيز التحول الرقمي والشمول

ويأتي هذا ضمن إستراتيجية كونتكت نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تسعى المجموعة لتبنّي نهج تحليلي قائم على الذكاء الإصطناعى وجودة تحليل البيانات، وبناء نموذج تشغيلي متكامل يُسهم في تطوير منظومة مالية مترابطة، مما يوفّر تجربة رقمية ثرية للعميل، ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتمكينه من إدارة أمواله بشكل سليم".
 

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