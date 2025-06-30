السيسي: قواتنا المسلحة حماة الأرض والعِرض درع الوطن وسيفه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو: “أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم”.



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