السيسي لـ المصريين: الأعباء ثقيلة وأشعر بكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم".

كما قال الرئيس: “أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا”.



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