السيسي للمصريين: أنتم السند والدرع الحامي وقوة مصر في وعيكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو: “أبناء الشعب المصري أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية”.



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