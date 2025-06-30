السيسي: السلام ليس مستحيلا وممكن إن خلُصت النوايا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو: “إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا”.



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