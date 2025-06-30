الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 80 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمرور 80 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01%  عند مستوى 33221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 41315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 14927 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84%  عند مستوى 1352o نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 3460 نقطة.

تعاملات بداية  الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  أمس الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشريعة الإسلامية الشركات المتوسطة والصغيرة السنة الهجرية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

20.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

79.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

البورصة تربح 19 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صوت لصالحه أغلب الجمهوريين وانتقده إيلون ماسك.. مشروع قانون ترامب للضرائب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية