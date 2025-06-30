تداول 13 ألف طن بضائع و811 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 811 شاحنة و349 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 429 شاحنة و319 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 382 شاحنة و30 سيارة.

حركة السفن بموانئ البحر الأحمر



يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين ALcudia Express وأمل، بينما تغادر السفينتين Belagos Express والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة عمان وغادرت السفينتين Belagos Express ALcudia Express والقاهرة.

وشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و173 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3726 راكب.



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