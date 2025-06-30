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محافظات

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي (صور)

محافظ المنوفية يزور
محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي

زار صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، وذلك للاطمئنان والوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم  كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء العاجل، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.


واطمئن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للمصابين،واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عن حالتهم الصحية واستفسر عن التشخيص الطبي الدقيق لكل حالة  ومدى تقديم  كافة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة والتأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة لهم، موجهًا بالملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وعلى مدار الساعة لتقديم أوجه الرعاية اللازمة. 

فيما أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع أسر الحالات، مؤكدًا حرصه التام على متابعته اليومية لكافة التطورات الصحية وتواجده شخصيًا للتأكد من مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، وتحمل المحافظة لكافة تكاليف الإقامة والإعاشة لأسر المصابين، وبسؤاله لأسر الحالات عن إمكانية نقل المصابين لمستشفيات أخرى، أكدوا على رغبتهم في استمرار تلقى مصابيهم العلاج والرعاية بمستشفى الجراحات المتخصصة لتوافر كافة الخدمات الطبية مشيدين بجودة الخدمات المقدمة وعدم تقصير أي من الجهات التنفيذية والكوادر الطبية.

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