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حوادث

انهيار داخلي لمنزل مكون من طابقين في إسنا.. وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي

انهيار داخلي لمنزل
انهيار داخلي لمنزل مكون من طابقين في إسنا، فيتو

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انهيارًا داخليًا جزئيًّا في منزل مكوّن من طابقين، ما دفع السلطات المحلية إلى إخلاء المنازل المجاورة بشكل فوري حفاظًا على حياة السكان، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

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وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا قد تلقت بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي داخل منزل قديم يقع في إحدى الحارات الجانبية، وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

بالمعاينة الأولية، تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة صغيرة، وقد حدث انهيار داخلي مفاجئ أدى إلى تصدع الجدران وسقوط بعض الأسقف، ما شكل خطرًا مباشرًا على العقارات المجاورة.

تم فرض كردون أمني حول الموقع، وتم إخلاء العقارين الملاصقين للمنزل المنهار كإجراء احترازي، حرصًا على سلامة قاطنيها لحين الانتهاء من الفحص الفني والتأكد من السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.

إجراءات عاجلة

وجّه مسؤولو المدينة بسرعة رفع الأنقاض، وتم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وتحديد مدى تأثيره على المحيط السكني، فيما تتابع غرفة عمليات مجلس المدينة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الحماية المدنية.

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