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أخبار مصر

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري بعد قليل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج هؤلاء الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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