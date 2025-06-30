محمود الليثي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "أنا وحش"

أحدث المطرب الشعبي محمود الليثي حالة من الجدل الفني والتفاعل الجماهيري، بعد أن تصدرت أحدث أغنياته "أنا وحش" قائمة المحتويات الأكثر رواجًا على موقع يوتيوب في مصر، محققة ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة من طرحها.

الأغنية، التي تحمل عنوانها الكامل "قولوا للعويل.. أنا وحش"، جاءت بتوزيع موسيقي عصري يمزج بين الإيقاع الشعبي التقليدي ولمسات موسيقى الـTrap الحديثة، ما أضفى عليها طابعًا مميزًا جذب فئة واسعة من الجمهور، خصوصًا الشباب وروّاد المنصات الرقمية.

ويُعد هذا العمل عودة قوية لليثي إلى صدارة المشهد بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث شهدت الأغنية انتشارًا كبيرًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "تيك توك" و"إنستجرام"، حيث استخدمها آلاف المتابعين في فيديوهات قصيرة وتحديات رقمية، مما ساهم في ترسيخ حضورها ضمن قائمة "الترند" لمدة تجاوزت 5 أيام متتالية.

وتعاون الليثي في هذا العمل مع فريق إنتاج شاب بقيادة المنتج الموسيقي "أبو السيد"، بينما أُخرج الفيديو كليب بأسلوب بصري يعكس طابع الأغنية الجريء والصادم، مستعرضًا مفردات القوة والتمرد بلغة بصرية تتماشى مع مضمون الكلمات.

وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي، عبّر الليثي عن سعادته بردود الفعل، مؤكّدًا أن الأغنية جاءت تعبيرًا عن "حالة وجدانية حقيقية يعيشها الشارع المصري"، مضيفًا: "أنا مؤمن إن الأغنية الشعبية قادرة توصل لقلوب الناس لما تكون صادقة وجديدة في نفس الوقت."

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