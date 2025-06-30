الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مشروع كريم عبدالعزيز يحقق 1.2 مليون جنيه في إيرادات الأحد

كريم عبدالعزيز، فيتو
كريم عبدالعزيز، فيتو

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الأحد، إيرادات بلغت  مليونا  و102 ألف جنيه ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

فيلم المشروع X 

 يُعد فيلم المشروع إكس أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم عبد العزيز “المشروع X” أبطال فيلم المشروع اخبار الفن

مواد متعلقة

كريم محمود عبد العزيز: غيرت جلدي في مملكة الحرير وانتظروا شكلا مختلفا

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد صقر وكناريا لمحمد إمام

فيلم المشروع إكس يحقق إيرادات 1.1 مليون جنيه

فيلم ريستارت يحقق إيرادات 925 ألف جنيه

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي (صور)

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

إيران تعترف: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية أصابت منشآتنا النووية بأضرار كبيرة

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صوت لصالحه أغلب الجمهوريين وانتقده إيلون ماسك.. مشروع قانون ترامب للضرائب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية