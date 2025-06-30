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محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق "كفر داود - السادات"

حادث المنوفية، فيتو
حادث المنوفية، فيتو

انقلب تروسيكل على طريق كفر داود السادات، التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى السادات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا يفيد انقلاب تروسيكل ونتج عنه إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وجرى نقلهم إلى مستشفى السادات لحصر أعداد الإصابات وبيان وجود حالات وفيات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية أمن المنوفية طريق كفر داود السادات محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مستشفي السادات

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