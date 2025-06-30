طرق التعامل مع مبدلات السرعات في السيارات الحديثة

أنظمة سرعة القيادة في السيارات، عرفت السيارات الرياضيّة بأنظمتها الذكية في السرعات مما يجعل أداء القيادة رياضي، ولكن لم يقتصر الأمر علي السيارات الرياضية في الوقت السابق وأصبحت التكنولوجيا تدعم كافة السيارات بانظمة تبادل السرعات لخلق روح تنافسية بين السيارات، حيث يهدف النظام إلى مبدلات السرعات في المقام الأول بتغييرات أكثر دقة في التروس دون تأخير عصا التروس التقليدية.



وكانت التكنولوجيا استطاعت إمداد السيارات الحديثة بمبدلات السرعة التي تعتبر عن رافعات صغيرة تتيح لك تغيير التروس يدويًا دون الحاجة إلى دواسة القابض. عادةً ما ترى علامة “+” على المجداف الأيمن للترقية إلى سرعة أعلى وعلامة “-” على المجداف الأيسر للترقية إلى سرعة أقل.



طرق عمل مبدلات السرعات

عندما تسحب مجدافي، فإنه يرسل إشارة إلى نظام ناقل الحركة في السيارة، ليطلب منه تغيير التروس. تتم العملية بشكل فوري تقريبًا، مما يمنحك تغييرًا أسرع وأكثر سلاسة في التروس مقارنةً بعلب التروس اليدوية التقليدية، لا داعي للقلق بشأن استخدام دواسة القابض، فالنظام يتولى ذلك نيابةً عنك.

طرق عمل مبدلات السرعات

1-الوضع التلقائي مع التحكم اليدوي: في هذا الوضع، تبقى سيارتك في الوضع التلقائي، ولكن يمكنك استخدام الدواسات للتحكم مؤقتًا.

بعد فترة قصيرة من عدم استخدام الدواسات، تعود السيارة إلى الوضع التلقائي بالكامل.

2- الوضع اليدوي الكامل

التحكم الكامل في تغيير التروس، وهو مثالي للقيادة الرياضية أو عالية الأداء.

أنواع مبدلات السرعات

يتم تثبيتها على عمود التوجيه وتبقى في نفس المكان، مما يجعل من السهل العثور عليها حتى عندما تقوم بتدوير عجلة القيادة.

تتحرك هذه العناصر مع عجلة القيادة، والتي قد تبدو أكثر سهولة بالنسبة لبعض السائقين ولكن قد يكون من الصعب تحديد موقعها أثناء المنعطفات الحادة.

المجاذيف المتخصصة في المركبات الكهربائية

في السيارات الهجينة والكهربائية، غالبًا ما تسمح لك مبدلات السرعات بتعديل قوة الكبح المتجدد مما يسمح لك بالتحكم في إعادة شحن البطارية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.