الإثنين 30 يونيو 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، الأرصاد تحذر من الملاحة على هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ؛ "مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة"، وتصل سرعة الرياح من 50: 70 كم في الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر وذلك غدا.

 

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طقس الأحد، تحذير من شبورة كثيفة ونشاط الرياح

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رطب وشديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3  درجات مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين  وذلك على فترات متقطعة


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس


 

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