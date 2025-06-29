الوثائقية تحتفي بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو

احتفاءً بالذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو 2013، يطلق قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الوثائقي "يونيو.. ساعات الخلاص"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" غدًا.

تفاصيل وثائقي يونيو ساعات الخلاص

وهو عمل يوثق الأيام الأربعة الفاصلة في تلك الحقبة من تاريخ مصر، على نحو مُبسط للأجيال الجديدة، من خلال تسلسل زمني ساعةً بساعة، بدايةً من مشهد خروج المصريين في الميادين يوم الثلاثين من يونيو مطالبين بسقوط حكم المرشد، وصولًا إلى لحظة البيان التاريخي في الثالث من يوليو 2013، لترتيب الأحداث، وقراءة الوقائع، وربط خيوط المشهد بعضها ببعض خلال تلك الساعات الحرجة، مسلطًا الضوء على استجابة القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري.

كما يرصد -على الجانب الآخر- محاولات الجماعة الإرهابية للتحريض على العنف، والاستقواء بالخارج؛ وذلك كي لا تكون آفة حارتنا النسيان، حيث يهدف العمل إلى تقديم مروية وطنية عن ثورة يونيو وأحداثها في قالب فني مبسط يناسب الأجيال الجديدة، لا سيما ممن لم يشهدوا تلك الأحداث، في مواجهة محاولات الأبواق الدعائية لجماعة الإخوانية الإرهابية في تزوير التاريخ، وتشويه الحقائق.

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