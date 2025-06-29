ندوة إرشادية عن التعامل مع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في سوهاج

نظمت مديرية عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج اليوم الأحد ندوة إرشادية بمقر جمعية التنمية المجتمعية بقرية عرب بنى واصل مركز ساقلته بعنوان مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل مع الحالات بعد العقر والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور ونصائح عن التربية المنزلية الآمنة.

وقال الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج: إن ندوة تهدف إلى إرشادات ونصائح عن مرض السعار وخطورته، وكيفية التعامل مع هذه الحالات المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض المعدية.

جاء ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء الدكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.



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