الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة إرشادية عن التعامل مع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في سوهاج

ندوة ارشادية
ندوة ارشادية

نظمت مديرية عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج اليوم الأحد  ندوة إرشادية بمقر جمعية التنمية المجتمعية بقرية عرب بنى واصل مركز ساقلته بعنوان مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل مع الحالات بعد العقر والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور ونصائح عن التربية المنزلية الآمنة.

 

وقال الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج: إن ندوة تهدف إلى إرشادات ونصائح عن مرض السعار وخطورته، وكيفية التعامل مع هذه الحالات المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض المعدية.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء الدكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المشتركة استصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري الزر انفلونزا الطيور أنفلونزا الطيو المجتمعية بمحافظة سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد معرض تسويق المنتجات الحرفية بحي الكوثر

ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله في سوهاج 

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

مفاجأة في تعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ 8 سنوات

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية