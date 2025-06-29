وزير الخارجية يرد على مخاوف ضرب إيران للمفاعل النووي الإسرائيلي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن منع الانتشار النووي جزء لا يتجزأ من الرؤية المصرية.

وبشأن القلق من ضرب إيران للمفاعل النووى الإسرائيلي قال خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، بالفعل هناك قلق وهناك تحرك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.

وقال: لدينا بعض الشواغل من السياسات الإيرانية فى المنطقة وسياسة حسن الجوار.

وأوضح أن العلاقات المصرية مع إيران تسير بوتيرة جيدة، ونأمل أن الزخم فى العلاقات يؤدى لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.